【黎巴嫩爆炸】傷者遍地如同世界末日　目擊者：這個國家被詛咒

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）8月4日發生爆炸，最少78人死亡，4,000人受傷。爆發發生後一度出現橙色蘑菇雲，市長形容情況猶如長崎和廣島在二戰末期遭受原爆的情景。有現場目擊者指，當時似是世界末日。

目擊者加塔斯（Bachar Ghattas）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時形容，貝魯特混亂可怕的場面猶如「世界末日」，「你可以見到貝魯特街頭佈滿傷者，玻璃遍地，車輛損毀，似是世界末日。」他指，所有人嚇壞了，緊急服務不勝負荷。

事發時，電視台製作人亞辛（Ahmed Yassine）正在前往工作。亞辛接受加拿大電視網（CTV）訪問時指，爆炸發生後見到煙雲遮蓋一切，「我的車跳起來，我見到人飛起」，「商店、公寓、房屋，所有都倒下。民眾大叫奔走。」

目擊者納斯魯拉（Hadi Nasrallah）向英國廣播公司（BBC）表示，當時看到發生火警，但不知道將會發生爆炸，之後走到室內，隨後突然失去聽力，明顯是因為跟事發地點太近。他失去聽力數秒，就知道出事了。然後玻璃突然散落一地，貝魯特所有人從不同地方互相打電話給對方，他們經歷同一件事：玻璃破裂，大廈震動和一聲巨響。他指，他們對爆炸感到震驚，因為通常都只是有一個地區感受到爆炸的威力，但今次是整個貝魯特以至貝魯特外的地區也能感受到。

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爆發導致多人死傷，路面佈滿血跡，甚至形成血泊。血痕一直通往車輛和電單車，將傷者送往診所和醫院。事發港口數十棟建築物結構被破壞，商品和餐廳損毀嚴重，整個夜店區幾乎夷為平地。

黎巴嫩經歷戰火洗禮，經濟危機將國家推進絕景，有人不禁形容這個國家是被詛咒。《衛報》報道，一名20多歲的男子被玻璃割傷而手腕流血，他說：「我們被詛咒。即使爆炸只是意外，這是我們最不能承受的事情。」