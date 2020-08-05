一分鐘看世界｜黎巴嫩大爆炸、西班牙前國王出走、TikTok避風港？

今天是8月5日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
黎巴嫩首都的「長崎」惡夢
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口於8月4日發生大爆炸，現場一度出現橙色的蘑菇雲，其威力影響數公里以外的地區，大量建築物受損。事件至今導致超過3000死傷，市長形容情況時一度落淚，指情況就像當年的廣島和長崎。
當地近年經常發生爆炸事件，連前總理都是炸彈下的亡魂。至於今次事件的原因，總統指爆炸是由儲存在倉庫內的高爆炸性物料硝酸銨引起，斥當局沒做足安全措施。這個批評某程度上反映當地長年多災多難的厄運……（按此閱讀更多）
西班牙前國王出走
西班牙82歲前國王卡洛斯一世（Juan Carlos）深陷貪腐醜聞之中，8月3日突然宣布出走，有傳他已經身處多米尼加，不過多米尼加已經否認有關說法。他雖然離境，有關他的調查仍會繼續，而這系列轟動全國的醜聞要由他舊情在2015年的一段錄音講起......（按此閱讀更多）
TikTok總部落戶哪裏？
美國總統特朗普（Donald Trump）轉軚不再反對微軟收購TikTok在美國業務，但表明華府必須從中獲取「很大一部分」收益，白宮其後表示會在近日向TikTok等中國app採取行動。事件引來社會討論紛紛，既是中方反駁，有美國專家亦質疑此舉不合法也不道德，也有輿論認為特朗普封殺TikTok的舉動，會令年輕人反彈。另一方面，有消息傳出TikTok國際總部擬落戶倫敦，英國能夠成為抖音的避風港嗎......（按此閱讀更多）
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美國「深紅州」易幟
距離美國大選不足100天，外界除了注視疫情如何影響選舉、即將代表民主黨出戰的拜登選擇誰做拍檔外，也關注共和黨傳統票倉的「深紅州」會否出現變化，南部密西西比州（Mississippi）雖然只得六張選舉人票，在6月底通過了撤換具南方邦聯特色的州旗決議，為全美最後一州。在軒然起伏、牽動全國的反種族歧視浪潮下，會否讓該州出現如易幟爭議中的「黃金交叉」民意逆轉？
共和黨人雄據了代表密西西比州的參眾兩院大多數議席，但外界關注這個深紅州會否改變（Reuters）
印度對華措施又升級
中印關係尚未見明顯好轉，印度政府官員向媒體透露，新德里正在考慮進一步「封殺」中國產品的措施，防止主要在東南亞的貿易夥伴把附加值很少的中國商品轉運至印度，另一邊廂，印度教育部決定審查包括孔子學院在內的中印高等教育合作項目，中國駐印度使館表示，希望印度避免將正常合作政治化......（按此閱讀更多）
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