美國衛生部長今訪台灣　料8月10日與蔡英文會面

美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎（Alex Azar）將率領訪問團，於8月9日稍後時間抵達台灣，展開為期3天的訪問。

圖為6月26日，美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎（Alex Azar）在白宮就應對新冠疫情進行簡報。（Getty）

阿扎率領的訪問團隊，預料在9日下午4時抵達台北松山機場。阿扎在出發前接受訪問，他表示此行是要加強美國與台灣的關係，及雙方在公共衞生安全的合作。

阿扎讚揚台灣在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的表現，並稱值得學習。但阿扎表示美國與台灣不同，其中一個原因是台灣曾經歷過SARS。訪問期間阿扎未有提及中國大陸相關議題。

↓↓↓想了解其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

美國過去多次派遣官員訪台，但阿札此行是美國自1979年與中華民國斷交以來，訪問台灣的最高級別官員。阿札將在台灣逗留3天，行程包括參觀口罩工廠及中央流行疫情指揮中心，並預料10日與總統蔡英文會面。

中央流行疫情指揮中心表示，阿扎率領的訪問團抵達台灣後毋須接受隔離，但會進行病毒檢測。訪問期間全程會佩戴口罩，訪問團亦會由專車接送及使用專用電梯，不會與民眾有所接觸。