【美台關係】美國衛生部長阿扎爾9日訪台　將代表特朗普晤蔡英文

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於9日（下周日）率團訪問台灣，成為首位訪台的美國衛生部長，更是自1979年美台斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。 台灣行政院發言人丁怡銘6日（周四）表示，阿扎爾將代表美國總統特朗普與總統蔡英文會晤，且將拜會外交部、衛生福利部，並與負責防治新冠肺炎的醫護、專家會談，還會參訪口罩工廠。

阿扎爾（後）將展開歷史性訪問台灣，期間將代表美國總統特朗普（前）會見總統蔡英文、衛生福利部長陳時中等人。（美聯社）

行政院院長蘇貞昌6日主持行政院會，丁怡銘是在會後作上述表示。丁怡銘又轉述蘇貞昌的談話表示，要持續深化台美醫療研發、供應鏈安全、全球衛生的合作，這些都是台灣被肯定的地方。

關於美國代表團在台時的防疫規範，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，美國代表團赴台前，在美國要先做核酸檢測並持有3天內的陰性證明，到台灣後會在機場採檢，若陰性就可以在台灣活動。

美國衛生部現任部長阿扎爾（Alex Azar）近期將率團訪問台灣。（美聯社）

莊人祥又指，美國代表團在台的行程都有先計劃好，不會私自到夜市或是其他地方，也會隨時戴口罩。莊人祥稱，美國代表團跟台方政府官員見面時也都會戴口罩，保持社交距離，避免任何風險。

中國外交部發言人汪文斌在周三（5日）的例行記者會上表示，中國堅決反對美台官方往來，並已就此分別在北京和華盛頓向美國提出嚴正交涉。汪文斌表示，台灣問題是中美關係當中最重要最敏感的問題，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，敦促美國恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理台灣問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

汪文斌並強調，「一個中國」原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終。

（綜合報道）