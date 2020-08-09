美國衞生部長訪台前夕　美軍航母現身東海巡邏機抵台灣南部海域

中美當前關係十分緊張，美國高官即將訪問台灣之際，美國航母和巡邏機8月8日又在中國周邊展開行動。

北京大學海洋研究所的「南海戰略態勢感知計劃」（SCS Probing Initiative）8月9日在Twitter上發布消息稱，在美國高級官員即將訪問台灣之際，8月8日美國海軍「列根號」（USS Ronald Reagan）航母與安提頓號（USS Antietam）巡洋艦現身東海開展行動。

USS Ronald Reagan with USS Antietam spotted in the #EastChinaSea on Aug 8, amid the upcoming US high-level delegation visit to #Taiwan.

Image credit: @lobsterlarryliu 👍 pic.twitter.com/sVFl4whxlm — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 9, 2020

「南海戰略態勢感知計劃」在另外一條推文中透露，同一天，美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域，向西北方向朝着中國大陸海岸飛行，一度飛行至距離中國大陸海岸67.19海里（約124.4公里）的位置後折返。

An irregular USN P-8A patrol path, which is more like the operation of EP-3E or RC-135 series, Aug 8 pic.twitter.com/YMn6ZvgglD — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 9, 2020

美國航母和巡邏機在中國周邊開展最新行動的背景美國衛生及公共服務部部長阿扎（Alex Azar）將訪問台灣。阿扎是首位訪問台灣的美國衛生部部長，也是6年來首位訪問台灣的美國內閣成員，以及1979年以來訪問台灣層級最高的美國內閣官員。

阿扎率領的訪問團隊，預料在當地時間8月9日下午4時抵達台北松山機場。阿扎將在台灣訪問3天，行程包括參觀口罩工廠及中央流行疫情指揮中心，並將於10日與台灣總統蔡英文會面。