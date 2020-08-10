【中印衝突】印媒：印度冀結束與中方對峙　免金磚國家峰會蒙陰影

印度外交消息人士披露，印度已向俄羅斯表示，希望儘早結束與中國的軍事對峙；目前莫斯科正積極籌劃舉行俄中印峰會。

據印度《德干先驅報》（Deccan Herald）8月9日報道，印度已向俄羅斯表示，希望儘早結束與中國的軍事對峙，以使即將舉行的金磚國家（BRICS）峰會和上海合作組織（SCO）峰會取得更大成功。

幾個月後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將與印度總理莫迪（Narendra Modi）一起出席此次峰會，中國國家主席習近平也有望出席。

據披露，目前，莫斯科正在悄悄與印度和中國舉行秘密談判，以幫助中印解決在有爭議邊界上的持續對峙。印度已經向俄羅斯政府釋放這樣的訊號，即解放軍從拉達克（Ladakh）東部對峙現場「早日和完全」撤出前線部隊，將為金磚國家峰會和上海合作組織峰會取得更大成功奠定基礎。

新德里的消息人士透露，雖然印度肯定會參加金磚國家和上海合作組織峰會，但印度希望其軍隊和解放軍之間的對峙能很快結束，而不會給即將到來的俄羅斯即將舉辦的這兩場峰會蒙上陰影。

金磚國家和上海合作組織今年峰會原定於今年7月在俄羅斯聖彼得堡舉行。然而，鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，俄羅斯政府推遲了這兩次峰會。

莫斯科目前計劃在10月份舉行峰會。儘管普京希望在聖彼得堡與習近平和莫迪等成員國領導人舉行會晤，但如果屆時疫情仍未緩解，峰會可能會通過視像會議的方式舉行。

另據印度媒體「The Print」9日報道，莫斯科目前正計劃在定於11月在利雅得舉行的二十國集團（G20）峰會期間，舉行俄羅斯-中國-印度（RIC）峰會。

印度外交消息人士透露，6月23日，中俄印三國外交部長在虛擬視像會議上討論了俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和印度總理莫迪舉行RIC峰會的計劃。

G20會議預計將於11月21日至22日在沙特首都利雅得舉行。

然而，據消息人士稱，印度和中國迄今都沒有確認參加此次峰會。

一名不願透露姓名的印度官員表示：「俄羅斯尚未正式提出舉行RIC峰會……原則上同意召開RIC國防部長會議，但日期尚未確定。」