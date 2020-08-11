【中印衝突】印度增加部署印度洋軍艦　向中方宣示海上主導地位

印度總理莫迪（Narendra Modi）8月10日重申印度在印度洋的傳統統治地位。印媒稱，在中印對峙持續的背景下，印度開始向中國展示其海上實力。

據印度《德干先驅報》（Deccan Herald）8月11日報道，印度總理莫迪10日表示，數千年來，印度洋一直是印度發揮貿易與軍事影響力的中心。

莫迪表示，安達曼和尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）以及印度所有其它島嶼都將發揮重要作用，因為新德里開始尋求在印度—太平洋地區展開合作的新戰略。

報道稱，印度海軍最近在印度洋地區部署了數量異常龐大的軍艦，莫迪重申了印度在印度洋的傳統統治地位，向中國發出一個訊號。

印度海軍最近將其在印度洋的軍艦部署增加了近25%，以對抗中國海軍在印度洋地區擴張的努力。

報道稱，在中印兩軍在拉達克（Ladakh）東部有爭議的邊界地區持續進行軍事對峙的背景下，印度開始向中國展示其海上實力。

印度海軍的東部艦隊與西部艦隊的軍艦目前正在孟加拉灣、馬六甲海峽、安達曼海、印度洋南部和中部地區、亞丁灣和波斯灣等海域巡邏。

新德里最近還對有關中國在印度洋部署了一批水下無人駕駛飛機的報道感到擔憂。儘管北京方面公開表示，部署的目的是加強海上航線上的巡邏，以保護船隻免受海盜襲擊，但新德里方面一直對中國海軍在印度洋地區的行動表示懷疑。