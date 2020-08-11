【中印衝突】印媒：俄羅斯秘密斡旋　中印外長或在莫斯科單獨會面

印度在中印邊境對峙問題上的立場似乎有所鬆動，印度媒體8月10日披露，在俄羅斯的斡旋下，中印外長可能在莫斯科單獨會面。

據印度《德干先驅報》（Deccan Herald）8月10日援引消息人士的話稱，印度已向俄羅斯轉達「早日結束與中國邊境軍事對峙」的願望，以確保即將到來的金磚國家（BRICS）領導人會晤和上海合作組織（SCO）峰會取得成功。

《德干先驅報》指出，印度將於幾個月後參加金磚國家領導人會晤和上合組織峰會，因此希望對峙能夠儘快結束，以免為即將到來的會晤和峰會蒙上陰影。金磚國家領導人會晤和上合組織峰會原定於7月在俄羅斯聖彼得堡舉行，但由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，有關會議被推遲，莫斯科目前計劃在10月舉行。

《德干先驅報》披露，目前，莫斯科正悄悄與印度和中國舉行秘密談判，以幫助兩國解決問題。

印媒分析稱，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）可能於9月對俄羅斯進行訪問，並出席金磚國家外長會。屆時，中國外長王毅也將出席，俄羅斯或將製造中印外長單獨會面的機會為兩國緊張局勢降温。

另據印度「The Print」新聞網披露，在6月舉行的中俄印外長視像會議上，各方討論了三國領導人在G20利雅得峰會期間舉行會晤的可能。匿名消息人士表示，中俄印首腦會晤對促進區域合作、可持續發展及穩定至關重要。

另一名官員則表示，此項提議目前仍在討論過程中，中印兩國尚未予以確認，不過「中印俄三邊防長會議是可被接受的，但還未確定時間」。