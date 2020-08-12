【一分鐘看世界】香港製造不再？俄羅斯極速疫苗、拜登拍檔揭盅

今天是8月12日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
拜登的破天荒決定
美國總統大選進入倒數階段，這場選戰勢成為現任總統特朗普（Donald Trump）與民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）之爭，因此由誰擔任他們的競選拍檔成為焦點。其中拜登在8月11日宣布夥拍加州參議員賀錦麗 （Kamala Harris）角逐重返白宮的組合，為美國黑人創下歷史一刻……（按此閱讀更多）
「香港製造」不再？
香港議題繼續受到國際關注，美國再出招，從9月25日開始，規定在香港生產的商品出口到美國時須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。另一邊廂美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示對壹傳媒集團創辦人黎智英等人被捕一事感到真傷心，他又稱香港將變另一個「共產主義城市」。
至於前香港眾志成員周庭被捕一事在日本受到廣泛關注，日本內閣官房長官菅義偉也對此作出回應，他稱「對香港情勢持續抱有重大憂慮」......（按此了解更多）
前眾志成員周庭被指勾結外國勢力，8月10日晚於大埔寓所被警方拘捕帶走，事件在國際尤其是日本引來廣泛關注（盧翊銘攝）
戰鬥民族極速研發疫苗
全球爭相研發疫苗，俄羅斯先拔頭籌，8月11日宣布已批准該國的新冠疫苗，取名「Sputnik V」成為全球第一國，總統普京的女兒率先接種。該疫苗預計9月生產，10月大規模接種，但問題是該疫苗在不足2個月前才啟動臨床實驗，目前尚未完成所有階段臨床測試，當地業界組織形容有如「潘多拉魔盒」，帶來眾多不確定性。至於俄羅斯方面則指已有20國預訂疫苗，菲律賓總統杜特爾特公開投予信心一票......（按此了解更多）
↓↓↓想知道其他新冠肺炎疫苗的研發進展，請點擊放大觀看：
黎巴嫩前景難料
黎巴嫩大爆炸後的亂局持續，在失去民意下，當地內閣總辭，總理將改為看守總理身份直至新政府產生，但當地的危機遠未結束，除了內閣總辭不代表能解決當地問題外，爆炸危機也繼續存在，專家在貝魯特港口發現最少20個危險化學品容器，路透社又報道，黎巴嫩政府早在7月已收到港口的潛在爆炸風險警告......（按此了解更多）
白羅斯拘捕3000人
白羅斯大選風波不斷，即使總統連任，但遭質疑舞弊，當地爆發大規模示威，警方拘捕3000人，至少1死。反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）拒承認結果，並出走至立陶苑，這位37歲女子在丈夫遭選舉取消資格後，成為Plan B代為上陣，並成為獨裁總統的最大對手。經歷一場亂局，白羅斯的命運又會是如何......（按此了解更多）
編輯精選
必看話題文章
沒顯赫家世美貌 亞裔女孩憑這些嫁入摩納哥王室 求婚一幕如童話
9歲兒勇救溺水骨折父親 體重相差100磅「超人力量」將爸爸拉上岸
▼想了解其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：
每天早上，讓你一分鐘看懂世界。
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。