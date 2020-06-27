蘇格蘭酒店持刀襲擊事件致1死6傷　事件不涉及恐襲

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）市中心一間酒店6月26日發生持刀襲擊事件，有消息指有3人死亡，當局其後表示有6人受傷，疑犯則被警方擊斃，而事件相信不涉及恐怖主義。

事件發生於當地時間26日大約12時50分，一名男子在市中心的Park Inn by Radisson酒店內以刀刺傷多人，警方接報後不久到場，疑犯其後被擊斃。事件中一共有6名年齡介乎17至53歲男傷者，當中包括一名42歲警員，他嚴重受傷但情況穩定。

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涉事酒店是當局在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間安排難民入住，當局呼籲外界不要以此作為猜測事件起因的理由，而警方則強調情況已經受到控制，認為事件並非恐怖襲擊。

首相約翰遜（Boris Johnson）對事件感到悲痛，向所有受影響人士表達慰問，同時感謝緊急部門的迅速應對。

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020

英國曾於20日發生一宗轟動的斬人案，在倫敦以西城鎮雷丁（Reading）一個公園發生，事件造成3死3傷。泰晤士谷警察局（Thames Valley Police）21日發聲明稱已將事件列為恐怖襲擊事件，並交由反恐警察局東南分局（CTPSE）接手調查。