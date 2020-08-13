蓬佩奧寄語歐洲　擁抱得來不易的自由

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）繼續歐洲訪問之旅，他8月12日在捷克首都布拉格（Prague）向中及東歐新興的民主國家呼籲，在面對俄羅斯及中國威脅的同時，亦應以白羅斯（Belarus）為鑑，擁抱得來不易的自由。

蓬佩奧在布拉伯的國會內發言，指極權主義並沒有在1989年的天鵝絨革命及1991年蘇聯解體後消失，而是一直存在至今。他表示，華府會繼續向白羅斯民眾講述他們面對的風險，期望他們可以享有像全球其他地方一樣的自由。

蓬佩奧8月12日訪問捷克參議院，並呼籲當地提防中俄威脅，保障得來不易的民主。（AP）

他在發言中亦提到中俄問題，批評俄羅斯透過散播虛假消息及網絡攻擊，繼續尋找機會損害捷克民主及網絡安全。因此他向捷克民眾表示，華府已經準備好為當地提供支持，稱如果遭這些國家欺凌，美國就會挺身而出，指當地繁榮的民主亦有利美國穩定維持數十年的緊密關係。

蓬佩奧亦認為，中共的威脅遠比俄羅斯為大，稱對方的威迫及控制行動危害民主。他指出捷克面對中共企圖影響政治人物及保安部隊的行為、盜取知識產權及利用經濟力量扼殺自由。他認為中共已經滲透大家的政治和社會，規模連前蘇聯都有所不及。

捷克參議院議長在8月較後時間訪問台灣，蓬佩奧認為這是一件好事，稱中國壟斷全球的情況不是必然會發生，他認為當地議員應繼續就台灣、香港及西藏等問題表達支持，阻止中共在當地經濟及政治發揮影響力。