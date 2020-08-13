中國與孟加拉擴大貿易投資合作　削弱印度對孟加拉影響力

中印兩國關係緊張之際，俄羅斯一些專家8月12日提到，中國與孟加拉貿易投資合作的擴大讓印度感到十分不安，同時也削弱了印度在孟加拉的影響力，印度正在吞下自己對孟加拉不友好行為所帶來的苦果。

印度對比中國落下風

俄羅斯衛星通訊社8月12日報道，伊利諾伊大學政治學教授里亞茲（Ali Riaz）吿訴日本媒體《日經亞洲評論》稱，「我們感到印度對孟加拉和中國之間日益增長的友誼的不適，」，孟加拉有一個對鄰國印度很長的不滿清單，從跨界河水資源分配問題的懸而未決到不誠實的商業行為。

印度媒體《亞洲經濟時報》則提到，印度對孟加拉也十分不滿，因為後者要求中國為提斯塔河流域的水資源管理項目提供資金，孟加拉水利部已要求中國提供近10億美元。

現在，孟加拉將在中國的幫助下，解決印度和孟加拉之間54條跨界河之一的提斯塔河的用水問題。在這之前，孟加拉與印度的水資源共享協議被推遲簽署。

俄羅斯衛星通訊社指出，孟加拉和印度之間關係緊張的迹象之一還表現在，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）2019年再次當選後，許多印度項目的進展放緩，而中國的基礎設施項目則得到大力支持。

例如，孟加拉已把在希萊特機場建造新客運大樓合同交給了一家中國企業。這裏與印度敏感的東北地區接壤，其中許多地區都是邊境爭端的對象。印度公司也申請了該項目，但由於成本估算過高最終失敗。與之相比，孟加拉政府官員認為中國專家技術水平高，而且中國公司提出的該項目成本也低。