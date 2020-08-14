北緯38度：朝鮮洪水可能已破壞核設施抽水站

朝鮮半島經歷近年來最長梅雨季，出現水災，專門監察朝鮮的美國網站北緯38度（38 North）8月13日表示，從衛星影像推測，洪水可能已破壞在朝鮮連接主要核設施的抽水站。

路透社13日報道，根據「北緯38度」分析8月6日至11日的商業衛星影像顯示，寧邊核科學研究中心（Yongbyon Nuclear Scientific Research Center）的核反應爐冷卻系統在面臨極端氣候事件時顯得脆弱。

朝鮮半島經歷近年來最長梅雨季，朝鮮及韓國都出現水浸及山泥傾瀉，造成人命及財產損失。

圖為7月25日朝鮮領導人金正恩在平壤出席政治局會議（AP）

北緯38度報告指出，朝鮮一座相信是用於製造武器級鈽的反應爐似乎已有一段時間沒有運作，實驗式輕水反應爐（ELWR）也尚未開始運作，但若未來有類似的洪災發生，將有可能迫使這些設施無法運作。

報告指「抽水站內的水泵及管道造成的損害呈現出這些反應爐的最大弱點，舉例來說，若這些反應爐正在運作，失去冷卻功能將令它們無法運作」。

韓國國防部拒絕回應北緯38度的報告，但表示部門正監視朝鮮核武與飛彈計劃相關發展，並與美國政府維持緊密合作。