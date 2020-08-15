【中印衝突】印度國營石油公司　停租中國油輪

中印關係在兩軍6月15日發生互有傷亡的流血衝突後惡化，美媒報道印度國營石油公司已停止租中國籍油輪運送原油及石油產品，石油貿易商也被要求不要租用中國船隻，將原油運往印度。

彭博社8月13日援引匿名消息人士的話稱印度國有石油公司停止租用中國油輪來進口原油或出口柴油等產品。懸掛中國旗以及由中國企業持有的船隻被排除在運送印度進口原油或出口柴油產品的競標之外。

文中亦指出，國營的大公司亦計劃要求原油交易商及供應商，不要使用中國船隻運送產品到印度。彭博社稱此舉勢令兩國關係進一步變差。

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彭博社引述兩名匿名的印度石油公司高層人員稱，此舉不會有重大影響，因為它們大多租用包括巴拿馬、利比利亞及毛里裘斯等國的油輪。他們說使用中國船隻的情況不多，即使採用，都是委託它們運送液化石油氣。

文中稱印度三大油企：印度石油公司（Indian oil Corp.）、巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corp.）和印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corp.）都未就事件進展，回應彭博社有關置評的要求。

彭博社再次援引消息人士的話在13日稱，華為和中興將不會參與印度的5G網絡鋪設項目，因為兩國關係已降至40年來的最低點。