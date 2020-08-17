中國稀土出口大減　日媒：北京或準備報復美國

日本《共同社》8月15日報道，中國稀土出口量自2020年初開始明顯下降。中美的對立關係加深，惟美國有八成稀土資源從中國進口，再應用於包括軍事在內的高科技產業中。報道指，若中國稀土出口停滯，或成為新的導火線；中國也可能以稀土出口問題來報復美國封殺中國企業。

中國稀土出口：圖為2010年9月5日，中國江蘇省的工人正處理稀土，準備出口到日本。（Getty）

根據中國海關總署的資料，中國2020年7月的稀土出口量僅為1,620噸，2019年同期為5,243噸，相比之下大減69.1%。而出口減少的情況在2020年4月以後變得明顯，《共同社》稱有分析指，這是因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，導致外需下滑，國際物流也中斷。

中國將稀土定位為「戰略資源」，2020年4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心。這顯示了中方不依賴出口，而是專注於加強本國產業的政策。

《彭博社》15日引述消息指，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）及中國副總理劉鶴原定在當日舉行視像會議，檢討中美首階段貿易協議的執行情況，但最終延期。《共同社》稱，如果美方在中國大量購買美國產品方面感到不滿並展開新一輪對華制裁，中國也有可能啟動稀土出口限制。