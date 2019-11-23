中國增產稀土出乎外界意料　專家稱或有內需刺激因素

中國工信部11月8日在網站發佈《工業和信息化部、自然資源部關於下達 2019年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標的通知 》，與此前外界預測中國將收緊稀土開採以應對中美貿易摩擦的說法不甚相符。專家認為，中國增加稀土產量未必是出於對中美貿易戰的考慮，中國內需也會刺激稀土開採。

稀土一直是中美貿易摩擦中無法被忽視的焦點。（Getty）

在中美貿易戰中，稀土一直被認為是中國的王牌之一。在美國宣布加徵關税的中國輸美商品清單中，稀土等關鍵礦物資源並不在其列。

針對這份聲明，美國稀土問題專家裁肯尼迪（James Kennedy）認為，中國確實認識到了稀土的戰略地位越來越高。不過，中國增加稀土產量未必是出於對中美貿易磨擦的考慮，因為中國內需也會刺激稀土開採。

肯尼迪指出，目前中美貿易談判主要聚焦在農業方面，因此中美目前涉及到關税的主要分歧也應是農產品進出口方面的問題，稀土問題恐怕不是談判的主要焦點。至於這次中國增產稀土，有可能是針對中國以外的稀土供應商，即擠壓新出現的競爭者。

2019年5月，中國以外規模最大的稀土生產商澳洲礦業公司萊納斯（Lynas Corp.）表示，已經與總部位於美國得克薩斯州的化學品公司藍線（Blue Line Corp.）簽署諒解備忘錄，將在美國建立稀土分離廠，試圖「填補美國供應鏈的關鍵空白」。此舉被認為是應對中國壟斷稀土供應的舉措，但肯尼迪評價稱這項合作簡直是「弱與弱的聯合」。

肯尼迪指出，美國太專注於稀土開採而非整個稀土供應鏈，對美國的國家安全和經濟安全產生了負面作用。換言之，華盛頓一直覺得稀土的開採是個重要問題，他們其實沒有找到癥結所在。美國開採技術沒有得到應有的革新，而且環保的壓力越來越大，在開採成本方面完全無法和中國競爭，這才是主要的問題。

肯尼迪毫不吝嗇地對美國政府提出指責，「五角大樓現在擴充了很多智囊隊伍，但是這些細分的所謂專家學者只不過是一群空談誤國的市儈名流」。