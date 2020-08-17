【中印衝突】王毅罕見視察西藏　專家：向印度重申邊境主權

中國外交部長王毅8月14日視察西藏，包括有爭議的中印邊境地區。中國專家稱，此次視察十分罕見，視察向國內外傳遞了一個重要的訊息，即「北京希望重申其對有爭議邊境地區的主權」。

王毅此次在敏感時刻視察西藏，引發外界極大關注。圖為2018年11月24日，中國國務委員兼外交部長王毅與印方特別代表多瓦爾（Ajit Doval）在四川成都舉行中印邊界問題特別代表第21次會晤。（中國外交部）

根據中國外交部官方網站發布的新聞稿，8月14日，中國國務委員兼外交部長王毅在西藏調研。王毅表示，西藏的安全穩定事關黨和國家發展大局。

印度媒體《Firstpost》報道，中國外交部長王毅14日罕見地視察了西藏，包括視察了與印度存在爭議的邊境地區。目前，兩國持續三個月的軍事對峙繼續拖延，幾乎沒有解決的迹象。

儘管中國外交部15日發表一份簡短聲明沒有提及印度，但中國觀察人士稱，王毅的邊境之行是一個不尋常的象徵性姿態。

《南華早報》16日引述南京大學政治學家古蘇（音）表示，中國外交部長視察西藏是罕見的，這些視察通常都發生在該地區獲得國內或國際關注的時候。

他說：「通過對邊境地區的視察，王毅的視察向國內外傳遞了一個重要的訊息，即北京希望重申其對有爭議邊境地區的主權。」

印度媒體「Times Now」16日稱，中國高級領導人和官員每年都要視察西藏一次，但外交部長王毅訪問這個偏遠的喜馬拉雅地區是十分罕見的。