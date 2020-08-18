加拿大財長辭職　尋求角逐OECD下任秘書長

加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）8月17日宣布辭職，稱將角逐下一任經濟合作與發展組織（OECD）秘書長職位。

加拿大總理杜魯多對莫諾角逐下一任經濟合作與發展組織秘書長表示支持。圖為2020年5月27日，杜魯多抵達國會山的下議院大廳，參加在安大略省渥太華舉行的新冠肺炎疫情特別委員會會議。（AP）

據路透社8月17日報道，莫諾表示，他不會再次競選議會，並尋求成為下一任經濟合作與發展組織秘書長。

消息人士表示，莫諾和他的團隊在需要多少防治新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情資金的問題上，對其他內閣部長提出了異議，包括投資環境項目在多大程度上有助於封鎖措施後的恢復。

莫諾說，他早些時候會見了加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），「吿訴他我不打算在下次選舉中再次參選。」

此前有報道稱，莫諾與杜魯多發生摩擦，且因莫奈忘記向慈善團體支付對方替他代繳的旅遊開支，惹來抨擊。該慈善機構負責一個學生資助項目。

接替財長職位的有可能是副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）和加拿大財政委員會主席杜克洛（Jean-Yves Duclos）。