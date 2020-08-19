【美國大選】拜登今將正式獲民主黨提名　克林頓演說料成焦點

美國民主黨將在當地時間8月18日舉行的全國代表大會上正式提名前副總統拜登（Joe Biden）為民主黨總統候選人，拜登預定20日晚上發表接受提名的演講。

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路透社8月18日報道，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，為期4天的民主黨全國代表大會都在網上舉行，來自全美各地的代表們將遠距離投票，確認77歲的拜登為民主黨總統候選人，參加11月3日的總統大選，對抗共和黨籍、74歲的現任總統特朗普（Donald Trump）。

拜登的妻子、他最親密的政治顧問之一吉爾（Jill Biden）將在18日民主黨全國代表大會上發表主要演講。

民主黨18日的大會將邀請前總統克林頓（Bill Clinton）為拜登做宣傳。根據組織者事先公布的演講摘錄，克林頓將在演講中說：「在這樣的時刻，橢圓形辦公室應該成為指揮中心。然而相反，它是一個風暴中心。只有混亂。」

拜登的副總統人選，參議員賀錦麗（Kamala Harris）將和前總統奧巴馬（ Barack Obama）一起成為19日晚上節目的焦點。

在17日的民主黨大會開幕之夜，前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）對特朗普進行了嚴厲的抨擊。

米歇爾抨擊特朗普是美國一位「錯誤的」總統。她說白宮沒有提供「穩定」，而只是「混亂、分裂，以及完全和徹底的缺乏同理心」。