安倍「水嫩多汁」新聞片段被惡搞　日網民製爆笑內心戲短片秒瘋傳

日本首相安倍晉三，曾因為無論吃甚麼都只會說「水嫩多汁（Juicy)」，而被網民嘲笑做「最詞窮領導人」，去年更被日本電視台製作「多汁食評」報道，成為城中熱話。最近，一位日本網民惡搞他的「多汁」新聞，配上自製內心戲配音，效果超爆笑，立即在Twitter瘋傳！

去年東京電視台曾報道過安倍的「多汁」食評。（「東京電視台」新聞截圖）

最近一位網民在Twitter分享了自製惡搞短片，影片標題是「嘗試為安倍首相配上食評心底話」，結果即日在網上瘋傳，吸引超過23萬人讚好，更有近355萬人觀看！

日本網民惡搞短片幫安倍配上心底話，效果超爆笑。（Twitter@_KTAS_）

其實安倍的「Juicy食評」並不是新鮮事，日本節目《月曜から夜ふかし》曾介紹過「被安倍評為多汁」的食物，當中竟然包括柿子和牛肉乾，令人匪夷所思。究竟，為甚麼他堅持要用這個形容詞？這位網民親自為安倍解畫，配上自己設計的爆笑「內心戲」對白，不少日本網民看完影片後全都笑崩，並留言：「安倍好可愛呀！」



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同場加映：港男港女齊中槍！日本人眼中15個「煩膠」行為

每個人身邊總會有幾個極度自我中心的朋友，他們經常做小動作去引人注意，「煩膠」程度簡直讓人翻白眼。究竟，做甚麼行為會被歸類是「超級麻煩友」？有日本節目在街上訪問了過千位路人，讓他們選出「最令人煩厭的習慣與行為」，其中港男港女最愛做的食飯前打卡、用電子支付竟然都被列入「煩膠名單」！

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只要中任何5個行為，即代表你在他人眼中是麻煩精🙄🙄！

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