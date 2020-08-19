華府改變美俄軍控談判策略　不急求中國加入

美國一直堅決要求中國加入美國及俄羅斯的限制核武談判，惟遭中國拒絕。華府8月18日表示，準備與俄羅斯就訂立一項獨立的框架協議而談判，日後再尋求中方加入。

美俄軍控談判：圖為2020年6月22日，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫抵達奧地利維也納的會談場所，準備出席美俄軍控談判。（Reuters）

美俄的《新削減戰略武器條約》（New START）會在2021年2月到期，雙方要決定延長條約，或以新條約取代。美國總統特朗普（Donald Trump）在過去逾一年以來，一直強調後續條約應包括中國，也要有嚴格的驗證措施。

華府就與俄羅斯訂立的新框架協議開出條件，包括俄方對一項後續條約的承諾以及嚴格的驗證措施，相關後續條約將涵蓋所有的核彈頭，包括俄羅斯短程核系統的核彈頭在內。

美國軍控問題特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）指，如果俄方準備好同意該些措施，他會建議特朗普延長《新削減戰略武器條約》。俄方一直尋求延長條約，但雙方有分歧，包括俄方長久以來都堅持要限制美國導彈防禦系統。

特朗普7月29日表示美國對分階段談判持開放態度，他說：「我們正與俄羅斯就限制武器進行正式談判。」「我們最終會想與中國談判。」比林斯利18日重申，與俄羅斯商定框架是目前的目標。他補充，美國在適當的時候會尋求將協議擴大至包括中國在內的條約。

美國曾邀請中國參與美俄6月在奧地利維也納（Vienna）舉行的會談，但中國缺席。