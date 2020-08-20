特朗普前顧問班農被捕　涉邊境圍牆籌款詐騙案遭起訴

美國司法部8月20日公布，曾擔任美國總統特朗普（Donald Trump）顧問的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）被捕，司法部稱，他涉嫌在一個為美墨邊境圍牆的網上籌款計劃中有詐騙行為，目前已被起訴。

案中4人遭起訴

此案共有4人遭起訴，除了班農外，還包括涉案者科爾費奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato）與謝伊（Timothy Shea），各人被控一項串謀電匯詐騙及一項串謀洗黑錢罪名，每項罪名的最高刑罰為監禁20年。

前白宮首席戰略師班農（Steve Bannon）現年66歲，在2017年曾擔任特朗普的顧問（Getty）

部分籌款用於個人費用

他們涉嫌在「We Build The Wall」組織的網上籌款計劃中有詐騙行為，該計劃捐款人數以十萬計，共籌得約2500萬美元（約1.95億港元）。涉案者之一、38歲的科爾費奇是「We Build The Wall」組織創辦人。

班農與科爾費奇向捐款者承諾籌款計劃屬義務性質，100%籌款會用於推行計劃的任務與目的，但根據起訴狀指，班農利用一間自己控制的非牟利機構從籌款計劃支取超過100萬美元（約780萬港元），秘密地用於支付給科爾費奇及有數以十萬美元計的款項用來支付班農的個人費用。

「We Build The Wall」組織以建設美墨邊境圍牆為名收集籌款，並在Facebook專頁用總統特朗普的圖片作號召（Facebook截圖）

創辦人涉用籌款買車買船

起訴狀稱，在「We Build The Wall」啟動沒多久後，科爾費奇就與班農、另一涉案者巴多拉托達成秘密協議，科爾費奇會先獲得一筆10萬美元款項，之後每月也會獲得2萬美元。2019年2月，班農與巴多拉托經由一間非牟利機構把10萬美元轉給科爾費奇。

據起訴狀所述，科爾費奇涉嫌總共動用逾35萬美元（約273萬港元）籌款來支付自己的個人費用，包括整容手術費用、豪華汽車、高爾夫球車，還涉及一艘船、住所裝修、珠寶、個人稅項及信用卡負債的費用。

「We Build The Wall」創辦人科爾費奇（Brian Kolfage，左）為退役軍人，2004年在伊拉克服役期間失去雙腿與右手，圖為他2019年5月在美國新墨西哥州準備出席記者會時（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，班農8月20日被捕時身處康涅狄格州（Connecticut）東部海岸的一艘船上，他將在同日稍後時間現身紐約法庭。

美國《華爾街日報》8月19日則引述知情人士報道，班農與逃亡美國的中國富商郭文貴有份作為關鍵人物的媒體公司GTV Media正遭美國聯邦調查局（FBI）調查，該公司在今年春天籌募得超過3億美元（約23.2億港元），但遭調查是否有觸法行為。