班農出庭否認詐騙獲准保釋　特朗普急「割席」

美國總統特朗普（Donald Trump）前高級顧問班農（Steve Bannon）8月20日涉詐騙被捕，但他否認控罪，特朗普表示為事件感到難過。

特朗普在白宮與到訪的伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）會面前，被傳媒問到班農遭起訴一事時，稱這是一宗令人傷感的事件，並表示自己已經很多年沒有與對方打交道，強調與涉事組織一無所知。

而在特朗普與班農「割席」前，美國有線電視新聞網（CNN）報道，白宮戰略傳播總監法拉（Alyssa Farah）拒絕回應班農被捕消息，要求記者向司法部查詢。

司法部稱，班農與其他3人在名為「We Build The Wall.」的籌款計劃中涉及欺詐行為，該計劃共籌得約2500萬美元（約1.95億港元）。班農涉嫌從中取得超過100萬美元（約780萬港元），部分他用來支付自己的個人費用。

根據《華爾街日報》報道，其餘涉事3人為科爾費奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato）與謝伊（Timothy Shea），他們被控一項串謀電匯欺詐及一項串謀洗黑錢罪名，每項罪名的最高刑罰為監禁20年。

班農其後出庭應訊，否認詐騙指控，法官准許他以500萬美元保釋。

班農曾出任特朗普競選團隊負責人，被外界認為是特朗普2016年勝選的主要功臣之一。特朗普當選後，班農曾出任白宮首席戰略師、總統高級顧問，其後因白宮內部鬥爭而離開，重掌美國右翼網絡媒體《布萊德》（Breitbart）。

特朗普曾在2019年稱，班農被解除職務時，他不僅失去了工作，更失去理智。