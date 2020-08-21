美國放棄要求中國加入美俄軍控談判　俄羅斯議員表示歡迎

美俄《新削減戰略武器條約》（New START）將到期，美國此前要求中國加入談判，否則不再延長該條約。但是美國日前改變了態度，俄羅斯議員對此表示歡迎。

俄羅斯衛星通訊社8月21日報道稱，俄聯邦委員會國際事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev）向衛星通訊社表示，美國放棄將中國納入武器談判，這為推進談判提供機會，對此只有歡迎。

科薩切夫表示：「對於放棄此前的立場，只有歡迎。起初這就是不現實的，看起來只不過是使局勢陷入僵局的藉口。現在出現推進的機會。」

他認為，推進談判將分兩個階段，第一階段是延長該條約，第二階段是根據發生的變化對協議進行修改。

同時，科薩切夫強調稱，這是理想的方案，俄羅斯和美國是否能夠實現該方案，只有時間會證明。

《新削減戰略武器條約》是俄美之間唯一有效的軍控條約，將於2021年2月到期。雖然俄羅斯多次呼籲美國延長條約效力，但華盛頓至今未宣布是否有意續約。美國此前一直要求中國加入美俄延長《新削減戰略武器條約》的談判，中國則表示無意參與。

《新削減戰略武器條約》是美國和俄羅斯之間僅有的現存軍備限制條約。如果不延長，它將在2021年2月5日之後失效。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前曾提議無條件將條約延長5年。但美國一直強調，必須將中國納入談判，制定俄羅斯、中國和美國之間的新三邊核協議，中國則反覆表示無意加入談判。俄羅斯對中國的立場表示理解，同時表示如果要中國加入那麼英國和法國也應該加入談判。

美國媒體Axios8月19日報道稱，特朗普（Donald Trump）政府已經放棄了讓中國參加核武器控制談判的要求，現在，特朗普政府的目標是與俄羅斯達成政治協議，以便之後向中國施加壓力，讓中國以後再參與談判，並最終簽署條約。美國總統軍控特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）承認這一說法，稱「已經發生了轉變」。

報道稱，這在一定程度上是由美國總統特朗普與普京的對話推動的，也可能是由於他希望在11月之前舉行一次核峰會。