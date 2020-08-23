加州山火釀6死　一周內燒毀40萬公頃土地

美國加州山火持續肆虐，加州林業和消防局（Cal Fire）表示，8月22日有20多個大規模火頭延燒加州部分地區，這與高溫和閃電雷擊有關，而單是21日便出現了100次閃電。

圖為8月22日，加州一名消防員站在停泊在9號高速公路的消防車頂部，監察火勢燃燒情況。（AP）

路透社22日報道，加州林業和消防局指出，當地上周出現閃電風暴襲擊以來，大火已造成6人死亡，近700棟建築物被焚毀。在短短一周內，州內山火已燒毀約40萬公頃土地，面積相當於3個香港。

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山火正威脅三藩市灣區（San Francisco Bay Area）部分地區、加州大學聖克魯斯分校（University of California at Santa Cruz）附近林區，以及三藩市與加州首府薩克拉門托（Sacramento）之間的大片土地。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，州內大大小小的山火共有560處，當局部署近1.4萬名消防員撲滅山火，但規模最大的幾處火頭受控情況有限。州長據報已尋求澳洲和加拿大協助救火。

總統特朗普（Donald Trump）22日宣布加州山火為「重大災難」事件，允許該州動用聯邦資金協助州內7個縣受火災影響的個人和企業，為他們支付臨時住屋、房屋維修和其他需求等開支。