【美國大選】美媒：總統初選有逾55萬廢票　遠超2016年大選總數

美國全國公共廣播電台（NPR）8月22日報道，他們的調查發現，2020年總統初選有逾55萬張選票因被裁定為無效而遭拒絕接受。這數目遠比2016年大選的318,728張廢票多，令人擔心11月大選時會再出現同樣情況。

NPR預料11月會再有數以千萬計的選民選擇以郵寄的方式投票，當中有很多人更是首次嘗試郵寄投票。NPR的報道提到，有選舉專家指首次不親身投票的人較易因犯錯而投下廢票；而研究顯示，有色人種及年輕選民亦較易投下廢票。

大部分沒有親身投票的人或透過郵寄遞交的選票被拒絕，都是因為選民沒有簽名，或簽名與紀錄中的不符，或是太遲遞交選票。

正與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作對2020年選民進行調查的民主基金會（Democracy Fund）成員格里芬（Rob Griffin）指：「如果在這上述任何一項事情中出了問題，就會是個放大了的問題，但這也會使美國某些人口遭受的打擊比其他人嚴重，或會令一些群體被剝奪權利的機會更高。」

↓↓↓想看選舉重要日子，請點擊放大觀看：

+ 2

佛羅里達大學（University of Florida）政治科學家史密斯（Daniel Smith）表示，如果候選人在600萬張選票中僅得到其中1%，就可能有成千上萬張選票被拒絕接受，而全體選民的選票不會被平均地拒絕。

由於並非所有州也有公布初選的廢票數目，NPR是次調查中公布的廢票數目比實際少。廢票眾多的情況或令11月大選的結果由較少的票數決定。