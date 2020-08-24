安倍晉三赴醫院領取體檢報告逗留3小時　日媒指他做慢性疾病治療

日本首相安倍晉三8月24日早上從東京富谷的住所出發，抵達東京慶應大學醫院，逗留約3小時後離開。日本傳媒報道，今次安倍是為領取他的身體檢查報告。這是繼8月17日之後，安倍連續兩次前往該醫院。

共同社引述首相官邸表示，安倍是遵循醫生上周的要求，一周後再到醫院，今次就診是上一次的延續。

《讀賣新聞》引述消息人士稱，安倍今次再到醫院，是要領取他的體檢報告，消息指安倍17日入院，進行了歷時7個半小時的檢查。

但據日本電視台（Nippon TV）引述政府及執政黨消息指，安倍前往醫院是為了治療慢性疾病，而非官方所指接受身體檢查，並預計他會在今日下午返回辦公室工作。

安倍晉三8月17日曾前往醫院，引起外界關注，因為有媒體在8月4日指，安倍7月曾在首相官邸的辦公室內吐血。但菅義偉同日迅速否認此事。他助手解釋，安倍前往醫院是作定期檢查。

據共同社22日報道，安倍晉三被外界質疑健康狀況欠佳時，連續3天僅工作半晝。官邸消息人士多次強調他健康狀況「沒問題」，但安倍下周以後會繼續「省電模式」，削減他預定出席的會議數量，同時現階段亦不會安排晚間聚餐。共同社引述相關人士指，首相在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生後一直工作，沒有好好休息。