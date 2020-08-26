東盟舉行經濟部長會議　稱不會在中美間選擇站邊

第52屆東盟經濟部長會議在8月25日以視像方式召開，就應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，制定經濟復甦計劃等展開討論。與會國家否定在中美間站邊，認為東盟可同時與中美兩國保持良好關係。

圖為6月26日，越南以視象形式主持東盟峰會的情況。8月25日舉行經濟部長會議。（Getty）

會議由東盟輪值主席國越南主持，與會代表就地區新冠疫情和應對策略，制定全面復甦計劃作出討論。各國同時就東盟與合作伙伴間經貿關係、經濟計劃進展，以及力爭2020年底前簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的談判方向等展開磋商。

越南工貿部部長陳俊英表示，新冠疫情對經濟發展造成多方面影響，東盟各國有必要在供應鏈等方面採取措施，進一步增強經濟韌性，以應對未來新狀況的能力。

有與會官員在研討會上，被問道中美磨擦增加，會否為東盟各國帶來壓力。印尼海事統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）表示，印尼不是小國家，無須在中美任何一邊站邊。

新加坡國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）表示，東盟不是軟弱的聯盟，各國可以就各自的利益作出決定，並稱東盟希望與中國及美國保持良好關係。

本屆東盟經濟部長會議及系列會議預計於30日閉幕。