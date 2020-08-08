馬來西亞外長：南海議題各國須合作　確保東盟不捲入中美紛爭

馬來西亞外交部長拿督斯里希山慕丁（Hishammuddin Hussein）表示，在複雜的南中國海議題上，東盟各國必須共同合作，而不是以單獨國家面對超級大國，並確保東盟不被捲入中美的紛爭之中。他說，南中國海問題必須依照《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的原則來解決，確保這個海域繼續貿易之海的角色。

他表示，前晚（6日）已經和美國國務卿蓬佩奧及中國外交部長王毅展開對談，雙方都讚同區域的穩定及安全最重要，東盟不能被分裂。

「我們不應該跌入大國的陷阱，即中美之間紛爭。面對大國，東盟共同發聲比較有效。」希山慕丁7日出席外交部歡慶東盟成立53週年的活動後，這樣指出。

詢及馬來西亞羅興亞難民的議題，他則表示蓬佩奧答應給予協助，而且在這件事上，人口販賣問題必須被解決，才能避免馬來西亞不斷湧進的難民。他說，大馬基於人道主義會接收難民，之後難民必須轉送至第三方國家，但是，這並沒有發生。而且，此問題的最終根源在於緬甸政府。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧通過社交媒體說，他與希山慕丁的通話收穫良多。

「我們討論了兩國之間在南中國海的利益。美國與馬來西亞的全面夥伴關係在確保自由與開放的印度洋和太平洋區域關係很重要。」

相關文章圖輯：【中美角力】美軍兩艘航空母艦再赴南海恢復聯合演習

早在7月13日，蓬佩奧批評中國對南中國海離岸資源宣示主權是以強國身份對東盟國家的霸凌，藐視國際法。

對此，中國駐馬大使館在7月20日表示，中國一直以來採取國與國對談，且主張各國在協調和諮詢紛爭是平等的，在南中國海的天然氣開發和捕魚活動都是沒違反中國國家相關法令或《聯合國海洋公約》。

希山慕丁也在前不久的國會上表示，馬來西亞不應該受超級大國的地緣政治影響，應該盡最大努力避免南海上不必要的衝突，包括軍事衝突。儘管如此，他提醒到，東盟除了與中國的爭議，東盟各國間對南中國海也有重疊的領土爭議，因此南中國海問題不能完全被解決。

【相關文章圖輯】將馬揆拉下馬的一馬案 納吉布洗錢案罪成判囚12年

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

馬美聚焦疫苗生產與分銷

與希山通電話 王毅建議馬中探討恢復各層級交往

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：南海議題各國須合作 東盟不捲入中美紛爭】