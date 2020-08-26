一分鐘看世界｜新冠肺炎二次感染、共和黨大會登場、班農展翅不成

今天是8月26日星期三，以下是你需要知道的國際新聞：

歐洲的二次感染新冠病例

新冠肺炎在全球多地持續肆虐，繼香港出現全球首宗二次感染個案後，比利時及荷蘭也證實有二次感染病例，報道指，此消息令專家憂慮康復者的抗體或只能持續數個月，也有可能要每年研發疫苗。

在疫情升溫的韓國，當地政府已決定首都圈中小學8月26日起全面轉為網上授課。外界關注如何有新方法控制疫情，雖然美國食品和藥物管理局（FDA）8月23日宣布批准使用康復者血漿，以緊急治療新冠肺炎，但世衛則表示血漿治療法仍在試驗階段，療效未完全確定……（按此閱讀更多）

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共和黨大會登場

美國共和黨全國代表大會開鑼，總統特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、前駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）相繼登場支持現任總統，小特朗普直斥民主黨拜登是「尼斯湖水怪」，但美國媒體卻爆料指，其實小特朗普估計父親未能連任。

特朗普在這次大會前夕也面臨多番不利消息，包括白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）疑為了女兒而辭職、共和黨27名前議員倒戈等，特朗普也繼續與各方舌戰，包括與美國食品和藥物管理局（FDA）局長爭拗是否有「暗黑勢力」阻撓疫苗研發……（按此閱讀更多）

「折翼國師」班農

美國前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）被捕一事繼續轟動全國，在這場由美國郵政檢驗局採取的拘捕行動中，外界不斷注視班農參與的眾籌計劃，他到底是誰？涉事的眾籌計劃「We Build The Wall」又是什麼？環顧特朗普自2016年勝選至今，身邊已有多人遭調查或入獄，外界關注對特朗普的殺傷力……（按此閱讀更多）

班農被捕：美國媒體曾在2017年報道白宮首席策略師班農與特朗普女婿庫什納有衝突。圖為2017年6月12日，班農（左）與庫什納（右）一同在白宮的會議中聆聽總統特朗普發言。（Getty）

中美通話：貿易協議有進展

中美貿易代表通話，雙方同意首階段貿易協議有進展，但美國貿易代表辦公室（USTR）發布的聲明中，卻拼錯中國副總理劉鶴的名字，把Liu He錯誤拼寫成了Liu Hu。中國外長王毅回應美國總統特朗普的中美「脱鈎論」，他稱若強行剝離國與國之間的既有合作，最終會傷及自身。有專家認為，「新冷戰」已是中美關係最保守的估計……（按此閱讀更多）

特朗普的警告

中美貿易關係雖然取得進展，但兩國的實質關係持續緊張，其中台海問題成為一個爭議焦點。美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示，假如中國大陸攻打台灣，北京就會「知道他會怎樣做」……（按此閱讀更多）

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