美國學者：期望拜登重啟中美關係的人恐要失望

美國政治刊物的網站8月24日刊登一篇由美國喬治華盛頓大學（The George Washington University）國際事務教授埃齊奧尼（Amitai Etzioni） 摘寫的文章。文章指出，關注中美局勢變得更緊張的人，若期望民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年總統選舉中勝出就可重啟中美關係，恐怕要失望。

政治刊物《外交家》（The Diplomat）的網站刊登該篇以《拜登加入反華大合唱》 （Biden Joins the Anti-China Chorus）為題的文章。文中引述民意調查顯示，儘管美國人在大多數問題上存在嚴重分歧，但反華情緒出奇地強烈，反華共識也在不斷增強。皮尤研究中心（Pew Research Center）最近的調查發現，73%的美國成年人對中國持負面看法。而拜登到目前為止有關中國的觀點顯示，他非但沒有選擇對抗美國日益高漲的反華情緒，反而似乎贊同普遍的公眾觀點。

拜登多次批評中國的人權紀錄。就「港版國安法」問題，拜登批評中國政府「鎮壓」香港。拜登還誓言要「阻止美國公司助長鎮壓和支持中國共產黨對國家進行監視」。他還承諾，如果北京「試圖阻止美國公民、公司和機構行使憲法第一修正案賦予的權利」，他將「迅速實施經濟制裁」。

拜登3月在《外交》雜誌（Foreign Affairs）中寫道，「美國確實需要對中國採取強硬態度」，「如果中國不受約束，它將繼續掠奪美國和美國企業的技術和知識產權。」

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埃齊奧尼的文章提到，在對華政策上，拜登與現任總統特朗普（Donald Trump）不同的方式是，他不是呼籲採取重大措施重新接觸中國，使中國成為一個「負責任的利益相關者」，而是主張美國應該通過結盟來對抗中國，而這正是特朗普所憎惡的方式。