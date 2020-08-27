王毅晤荷蘭首相談拓展合作　28日將會見法國總統

正在訪問歐洲的中國外長王毅，8月26日在荷蘭會見當地首相呂特（Mark Rutte），據中國外交部指，呂特表示荷方希望進一步拓展對華合作，又表示歐中美三方應加強溝通協調，「脫鉤」說法不符合任何一方利益。 王毅即將到訪法國，愛麗舍宮（Elysée Palace）表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將在當天會晤王毅。

圖為中國外長王毅（左）8月26日在荷蘭會見當地首相呂特（右），呂特稱歐中美三方應加強溝通協調（中國外交部）

中國外交部網站8月27日發布文章指，呂特與王毅在海牙會晤，王毅表示兩國關係成熟，經得起風浪考驗，中方願同荷方在疫情防控常態化情況下有序恢復人員交往，加快推進互利合作。他又稱，荷蘭以開放立國，中荷應攜手應對單邊主義對世界的衝擊和挑戰，恪守並踐行多邊主義。

呂特：歐中美三方應加強溝通協調

至於呂特則表示，荷中關係近年快速發展，荷方始終重視對華關係，希望進一步拓展對華合作，尤其是共同維護多邊主義。他稱，荷方高度讚賞中方在應對疫情方面取得的成就，希望同中方展開更多抗疫合作，他表示，歐中美三方應加強溝通協調，而非彼此漸行漸遠，「脫鉤」的說法不符合任何一方利益，也根本無法實現。

王毅之後會到訪法國，法國總統府宣布，馬克龍將於8月28日下午在愛麗舍宮會見王毅，是中法之間「戰略對話」的一部分。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）則在王毅到訪前夕表示，中國既是法國的夥伴，也是競爭者及體制上的對手。