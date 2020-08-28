中國外長王毅訪問挪威　警告勿將諾貝爾和平獎政治化

中國外長王毅8月27日到訪歐洲之旅的最後一站挪威，稱不肯定新型冠狀病毒（COVID-19）源頭是否來自中國，指大家不應以政治眼光看待。

王毅是自2006年以來，首位訪問挪威的中國外長，他在奧斯陸與首相索爾貝格（Erna Solberg）會面，稱雙方應珍惜兩國關係，並希望可以在後疫情時代互惠互利。他指多邊主義對各國尤其是中、小國非常重要，強調要抵抗單邊主義及霸凌行為。

他之後亦提到疫情問題，指在過去數月收到不少報告，顯示病毒來自不同國家，更可能早於中國出現，因此病毒源頭和如何爆發應交由科學家及醫療專家研究，而不應政治化或污名化。他又指目前仍未知道誰是零號病人。

王毅訪問奧斯陸期間，索爾貝格的辦公室外有不少人舉行示威，抗議王毅到訪，同時要求中國政府停止迫害當地維吾爾人。

挪威與中國的關係因諾貝爾委員會在2010年向劉曉波頒發和平獎而陷入緊張，北京更暫停兩國貿易協議及限制進口挪威三文魚，其後雙方關係逐漸改善。王毅訪歐之旅亦正值國際社會憂慮香港局勢，他早前訪問荷蘭、意大利等地時，當地官員都提出香港問題。而他在挪威被問到假如諾貝爾和平獎由香港民主派人士奪得，中國會如何回應時，他警告北京會拒絕任何將諾貝爾獎政治化的企圖。