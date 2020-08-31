英國和加拿大聲援美國　發起反警暴反種族歧視示威

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英國和加拿大8月29日均有民眾示威，要求政府削減警隊開支，聲援美國的「黑人的命也是命」示威。

包括多倫多（Toronto）、弗雷德里克頓（Fredericton）、蒙克頓（Moncton）和哈利法克斯（Halifax）在內的加拿大城市均有民眾上街。

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加拿大蒙特利爾（Montreal）有示威者當天聚集在市中心的加拿大廣場，並在下午約2時30分左右推倒該國首任總理麥克唐納（John Macdonald）的雕像。

↓↓↓示威者推倒麥克唐納雕像過程↓↓↓

網上影片顯示，雕像倒地後，其頭部斷開。市長普蘭特（Valerie Plante）其後強烈譴責示威者，並指這種行為是無法接受與容忍的。

英國首都倫敦同日有數百人聚集在維多利亞公園，翌日亦有過百名示威者上街遊行。抗議人士30日從諾丁山（Notting Hill）的Westbourne Grove和尼達姆街（Needham Street）遊行至海德公園（Hyde Park），期間有示威者躺在地上堵塞交通。

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