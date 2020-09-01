【新聞背後】特朗普鼓勵愛國「保衛家園」　被斥助長槍擊案發生

美國反種族歧視示威逐漸演變成衝突。繼康星州基諾沙市有示威者遭槍擊釀2死1傷後，俄勒岡州波特蘭市一名極右支持者遭示威者槍殺，事件逐漸演化成示威者與反示威者的衝突。總統特朗普（Donald Trump）被批評煽動事件，甚至間接促成槍擊、暴力案件發生。

特朗普在8月31日，就基諾沙市槍殺兩名示威者的17歲少年辯護，他稱當時的情況「很特殊」，並認為該少年是「自衛殺人」。

事發8月25日，根據當日拍攝流傳的影片，當時一名手持槍械的少年正遭示威者驅趕，少年失足倒地後轉身向後開槍，造成兩死一傷。該少年目前已被拘捕，被控以一級謀殺。當地傳媒指他或正響應網上組織「守護基諾沙」號召持槍「保衛家園」，Facebook目前已把該群組移除。

特朗普被問道８月29日波特蘭市有支持特朗普的人士持槍威脅示威者時，特朗普稱他們手持的只是能發射顏色漆彈的槍，沒有殺傷力，持槍只是自衛。同時指責拜登（Joe Biden）的支持者卻是開真槍，造成死亡。

在傳媒的攝影機中，拍攝到手持顏色漆彈的槍的人，站在掛着支持特朗普旗幟的載貨車，朝向周圍的示威者。

波特蘭市8月29日一名右翼支持者與示威者發生衝突後遭槍殺，圖為事發現場一帶（Reuters）

特朗普的回應被視為是對暴力事件標準不一，譴責示威者的暴力同時，卻對自己支持者的暴力辯護。特朗普經常把「法治與秩序」放在口邊，但在他的Twitter上，稱騎車走進波特蘭市中「保衛家園」的支持者是「愛國者」，又對一個支持該名槍殺示威者的少年的帖文讚好，被指實際是鼓吹暴力。當這些持槍「保衛家園」的支持者與示威者相遇，雙方很容易發生衝突。



波特蘭市的民主黨籍市長惠勒（Ted Wheeler）8月30日則批評特朗普稱「總統先生，你是否曾認真地想過，為何美國數十年來第一次出現如此程度的暴力？」他又表示「那是你製造出來的仇恨與分化。」