不顧州長市長反對　特朗普堅持到訪基諾沙　支持執法人員

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）遭槍傷引起騷亂。總統特朗普（Donald Trump）9月1日不顧州長和市長的反對，親身到訪發生槍傷事件的威斯康星州基諾沙（Kenosha），支持當地的執法人員。

特朗普到步後隨即前往視察被暴力和縱火破壞的街區，現場有燒焦的殘留物。他和一間百年老店的東主交談，抨擊負責管治威斯康星州和基諾沙的民主黨人，「他們不想我們介入，然後就發生破壞了。」他指摘州長和市長不想向聯邦政府求助。

特朗普轉到臨時指揮中心，讚揚國民警衛隊。他指，聯邦執法人員抵達後，騷亂一小時內便結束。他說：「你要果斷，要強硬，要堅決。你要願意帶人進駐。」他後來主持圓桌會議，討論社區安全。他表示，聯邦政府將撥款協助維持公共安全和重建。

威斯康星州的民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers）和基諾沙市長曾促請特朗普不要前往當地，避免激起緊張情緒。埃弗斯指出，特朗普的到訪只會阻礙社區的復原，並耽誤他們克服分歧和共同前進的工作。

威斯康星州是今年大選的必爭之地。特朗普四年前於威州險勝，目前民調落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），不過差距收窄。拜登陣營表示，拜登將會前往威州，但未透露詳情。