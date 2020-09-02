Facebook移除俄羅斯虛假新聞專頁　涉企圖影響英美選民

Facebook在9月1日移除一個由俄羅斯互聯網研究所（Internet Research Agency，IRA）經營的虛假媒體群組，涉及13個帳戶及兩個專頁，指控它們透過假帳戶散播訊息，企圖影響美國及英國選民。

圖為9月2日，Peace Data的網頁。其Facebook專頁已遭封鎖。（Peace Data網頁截圖）

該虛假媒體名為「Peace Data」，他們聲稱是非牟利組織，並就世界大事「道出真相」，媒體以英語及阿拉伯語發表文章。

Facebook指發現媒體在Facebook的部分帳戶與俄羅斯互聯網研究所（IRA）有關連，他們透過招募寫手撰寫文章，試圖影響美國及英國左翼選民。

據社交網絡分析公司Graphika分析指出，Peace Data在網上公開的資訊純屬偽造，包括職員取自隨機生成圖片，連結虛假的Twitter、LinkedIn等帳戶。

Peace Data涉及13個Facebook帳戶及兩個專頁，在5月時成立，現已全被封鎖。Facebook網絡安全政策總監格莱赫（Nathaniel Gleicher）指出，他們希望人們知道俄羅斯仍正努力試圖影響選舉，且他們的戰術亦正不斷發展。