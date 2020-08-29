Google及Facebook海底電纜計劃交新建議　確認放棄連接香港

Google和Facebook連接美國及香港的海底電纜計劃，早前遭美方質疑危害國家安全，據《彭博》報道，兩間公司日前已提交新建議，連接美國及亞洲的「太平洋光纖電纜網路」（Pacific Light Cable Network，PLCN）將改連接台灣及菲律賓，放棄原來連接香港的打算，總部位於香港的太平洋光數據通信公司亦被「踢出局」。

該太平洋光纖電纜網絡早於於2017年提出，全長約8000英里（約1.2萬公里），原本由Google、Facebook及中國第四大電訊商鵬博士電訊傳媒集團合作興建，計劃連接洛磯、香港、台灣及菲律賓。

太平洋光纖電纜網絡早於於2017年提出，當時計劃連接到香港。（太平洋光纖電纜網路FB圖片）

惟該方案遭美國司法部反對，認為項目涉及來自中國的投資者，即使鵬博士並非中國國企，但背後卻被查出與華為有著千絲萬縷的關係，加上電纜會直接連到香港，或容易受到中國控制，因此反對纖網絡連接到香港。

報道表示，就兩間公司提出海底電纜計劃的新版本，美國國家安全部門已建議聯邦通訊委員會（FCC）先批准一部分的計劃，而Google就與台灣連接的部分，於4月獲監管機構批准營運，為期半年。Google發言人亦證實，已將原來的申請撤回並修改。