【中印衝突】印媒：兩國在班公湖南岸派遣增援部隊

印媒披露，印度軍隊近日佔領班公湖南岸關鍵高地後，當地局勢非常緊張，兩國都正在緊急增兵。

據《印度斯坦時報》9月3日報道，4天前，印度軍隊佔領了班公湖南岸的關鍵高地，這一敏感地區的緊張局勢隨之升級。

印度官員9月2日透露，印度軍隊已經調整了在拉達克（Ladakh）東部實控線沿線多個地點的部署，包括班公湖北岸，以阻止解放軍「試圖改變現狀」的行動。

班公湖南岸的局勢仍然非常緊張，兩國軍隊都正在向該地區派遣增援部隊。印度軍隊目前控制着該地區的山脊地帶，這使其能夠完全控制該地區，並密切監視解放軍的舉動。

印度媒體「TimesNowNews」2日報道，中印旅長級會談2日進入第三天，但仍未能達成共識。會談在中印邊界印度一側的久舒爾（Chushul）舉行。

軍事層面的會談也在8月31日和9月1日舉行，但沒有「切實的結果」。

《印度斯坦時報》3日另外一篇報道稱，知情人士2日透露，印度、澳洲和印尼將舉行兩國外長和國防部長的虛擬會議，以加強印太地區的區域合作和海上安全。

報道指出，此次會晤的背景是，中國在該地區的行動愈來愈具挑釁性，從與印度的邊境對峙，到南海領土主張等。

中印兩國相互指責對方軍隊越界。印度國防部8月31日發表聲明說，當地時間8月29日晚上至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁性軍事行動改變現狀。

聲明稱，印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強了印度立場，挫敗中國單方面改變事實的意圖。