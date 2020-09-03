美國稱不會支付拖欠世衛款項　改為轉撥聯合國旗下其他相關工作

美國政府9月2日表示，不會支付目前拖欠世界衛生組織（WHO）約8,000萬美元會費，並稱會把其中的6,200萬美元，重新分配予聯合國旗下其他健康相關的工作。

圖為8月17日，世衛位於瑞士日內瓦的總部。（Getty）

美國目前尚欠世衛約8,000萬美元會費，包括2019年度的1,800萬美元，及2020年度財年的6,200萬美元。美國務院國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）表示，資金會轉撥聯合國其他費用。

美國《紐約時報》報道，其中的6,200萬美元會分配予聯合國旗下其他健康相關的工作。報道指大部分轉移資金將用於兒童的免疫接種和流感監測。

但美國仍會向世衛提供另一筆6,800萬美元款項，用作支持世衛在利比亞和敘利亞的工作，及在巴基斯坦和阿富汗對抗小兒麻痺症的工作。美國國際開發署（USAID）全球衛生助理主管戈爾登（Alma Golden）表示，原因是世衛部分組織目前未有其他衛生組織能夠取代，並稱美國仍會有限度地參與世衛部分工作。

美國總統特朗普（Donald Trump）政府多次指責世衛偏袒中國，稱世衛協助中國隱暪疫情，令新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國及世界各國散播。特朗普在7月宣布退出世衛，2021年7月生效。