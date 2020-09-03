【TikTok風波】華春瑩Twitter發漫畫表態：這是脅迫和公然搶劫

中美在有關中國企業字節跳動旗下TikTok的問題上互相爭拗，美方準備「封殺」TikTok，變相強迫TikTok出售在當地業務，中國外交部發言人華春瑩9月2日在Twitter發文稱「這是脅迫和公然搶劫」，又配上一幅「TikTok蛋糕」面臨遭瓜分的漫畫。

華春瑩在推文中表示「這與國家安全或補償無關，這是脅迫和公然搶劫！」帖文的漫畫則顯示，餐桌上拿着刀叉的「微軟」（Microsoft）、「臉書」（Facebook）與另一些不知來頭的人，正虎視眈眈地盯着名為「TikTok」的蛋糕，另一旁有穿着印有美國國旗元素衣服的人，已將籠罩在蛋糕上寫着「國家安全」的灰色蓋子揭開，供眾人「瓜分」。

It has nothing to do with #NationalSecurity or compensation. It is coercion and outright robbery! pic.twitter.com/HvsSEEJiXG — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 2, 2020

漫畫的背景文字則引用了美國總統特朗普（Donald Trump）9月1日發出針對TikTok的言論，特朗普稱，關於TikTok的交易必須在9月15日前達成，否則將在美國關掉TikTok，並且稱「美國必須得到補償，很好的補償。因為是我們促成了交易，財政部必須得到豐厚的補償」。