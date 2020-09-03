一分鐘看世界｜TikTok賣盤變數、印度禁食雞、美國限華外交官活動

今天是9月3日星期四，以下是你需要知道的國際新聞：

TikTok賣盤變數

TikTok繼續夾在中美之間，美國傳媒報道，TikTok出售業務案出現阻滯，與中國限制出口人工智能（AI）技術政策有關，另一邊廂美國總統特朗普（Donald Trump）繼續出口術，既指TikTok的收購交易必須在9月15日前完成，又重申美方要「分一杯羹」，分析指TikTok與中國政府「唱雙簧」，特朗普又可以如何接招......（按此閱讀更多）

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+ 8 + 8 + 8

印度禁「食雞」

中印關係繼續緊張，雖然兩軍避談最新衝突傷亡人數，但雙方關係未見好轉，兩國防長也沒計劃在上海合作組織會議會晤。印度電子信息技術部（MEIT）9月2日更擴大對中國手機應用程式的禁令名單，加入118款中國App，包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（Player Unknown's Battlegrounds，PUBG）、百度、支付寶（Alipay）等......（按此閱讀更多）

印度再禁多個中國手機APP，包括俗稱「食雞」的手機遊戲《絕地求生》（絕地求生網站）

蓋茨與陰謀論

微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）有情有義，發文賀「股神」巴菲特90歲大壽之際，沒想到他近來卻成為陰謀論者的目標。他旗下基金會這半年竭力促成各國及國際組織合作，推動新冠肺炎疫苗研發工作，但一旦蓋茨基金會的願景成真，意味着一場大規模疫苗接種計劃即將出現，而這正正觸動部分「疫苗陰謀論者」（anti-vaxxer）的神經......（按此閱讀更多）

🔻蓋茨與「股神」巴菲特🔻

納瓦爾尼中毒之謎

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑遭落毒的事件，在9月2日再有新進展。雖然俄方之前否認納瓦爾尼是中毒，但德國政府則最新表示，納瓦爾尼是遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，並要求俄羅斯政府對事件展開調查......（按此閱讀更多）

🔻納瓦爾尼疑飲「毒茶」出事 俄羅斯反對派「禍從口入」防不勝防🔻

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美國新規限制中國外交官

美國國務院公布新規定，身處美國的中國高級外交官員到訪美國的大學校園，以及會見地方官員前，必須得到國務院的許可。中國大使館和領事館於使館範圍以外舉行逾50人的文化活動也必須得到批准......（按此閱讀更多）

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