今次讓位菅義偉　河野太郎：我終有一天會成為首相

路透社9月3日刊出對日本防衛大臣河野太郎的訪問，河野太郎表示，他現在支持官房長官菅義偉成為自民黨總裁，但說自己終有一天會成為首相。

圖為9月3日，河野太郎接受路透社訪問，談及自己終有一天要成為首相。（Reuters）

首相安倍晉三因病辭任後，自民黨內有多人示意對競逐首相有興趣，河野太郎也是其中一位。河野太郎在早前接受《週刊文春》訪問時，表示有意參與競逐自民黨總裁，並指出自從當上國會議員以來，就有最終成首相的目標。

由於日本國會由自民黨控制，故此一旦成為自民黨總裁，便等同成為首相。但河野太郎後來決定退出，他在接受路透社訪問時，被問道自己所屬的麻生派已對菅義偉表示支持，河野會否同樣支持，河野對此表示肯定。但同時說明自己終有一天會成為首相，而且是「任何時候都已準備好」擔任首相。

河野太郎表示，目前日本最重要是防止疫情進一步擴散，並重啟經濟：「我們同時需要確保我們的社會保障，我們將如何提供社會保障、養老金、醫療、育兒等，我認為這將非常重要，需要進行徹底討論。」

河野太郎是前副首相河野洋平之子，河野洋平在1993年擔任官房長官時，曾就日軍二戰期間強徵韓國婦女充當慰安婦道歉，被稱為「河野談話」。

河野太郎曾任外相，且精通英語，曾出席多個外國節目訪問，在日本政治家中頗為罕見，路透社亦表示此次訪問全用英語進行。