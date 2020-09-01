「安倍經濟學」對香港不無啟示

日本首相安倍晉三上周五（8月28日）因健康問題辭去職務，在其新聞發佈會上，安倍除了感謝各方多年來的支持，同時亦就任期內離職而致歉。雖然近月有逾半國民不滿當局的抗疫表現，但安倍始終成為日本史上執政最長首相，關鍵在於「安倍經濟學」。

安倍晉三剛在上周一超越其外叔公佐藤榮作，成為日本在位時間最長的首相，但在最後的記者會上，安倍不僅沒有吹捧其政績，反而更就抗疫時候離任向公眾道歉，並對不少政策未能實現表示可惜。不過，比照安倍第二任期前後日本的經濟環境，若非一場新冠肺炎來襲，安倍經濟學或許能助日本走出「迷失20年」。

安倍晉三辭職：日本首相安倍晉三2020年8月28日宣布因健康理由而辭職。圖為當日，安倍晉三在東京首相府向國民鞠躬。（Reuters）

安倍「三支箭」

縱然安倍於2012年再度拜相，但日本的經濟卻早在其年少時已見積弱。1985年美國為解決巨額貿易，迫使日本吞下《廣場協議》，但日元大幅升值後，不只嚴重削弱該國賴以維生的出口行業，更在金融和房產市場掀起投機熱潮。但好景不常，上世紀80年代日本因貨幣購買力大漲而換來的經濟榮景，不消五年便因資產價格嚴重偏離實體經濟，迎來經濟泡沫爆破，而該國GDP增長更由1988年6.8%，緩緩回落至90年代的通縮期。

日本經濟雖在千禧年初曾一度迴光返照，但總體來說仍是徘徊在通縮邊緣，而安倍於2012年提出的「三支箭」，已可算是日本踏入迷失20年後，最全面的改革措施。具體而言，安倍的刺激經濟政策包括大規模量化寬鬆、擴大政府財政支出和促使民間投資，另有提出通漲目標、女性就業比率等指標，來衡量改革成效。

日元貶值的優勢

雖然日本在2012年後的GDP增長未見突破，但安倍經濟學的部分成效仍可見於其他經濟數據。自日本央行大行量化寬鬆後，日元貶值不但令出口價值指數從2015年的低位130，慢慢爬升至2018年的154；而外國遊客到訪的人數亦由2012年的830多萬，躍升至去年3,100多萬人次，香港遊客亦由48萬大增至229萬人次。更重要的是，日本看重本土工業的傳統，同使日元貶值並未使入口貨物的支出大增，國民實際工資仍見增長。

在就業數據上，雖然日本長年的失業率皆維持在5%以下的「自然失業率」 ，但安倍經濟學推出後，該國的失業率亦由2012年的4.3%，降至去年的2.29%，即便全國各國經濟因疫情而停擺，日本6月的失業率仍能維持在2.6%，就業市場均較本港和歐美國家穩定。與此同時，女性佔總勞動人口的份額亦由2012年41.9%，上升至去年的44%。即使日本的GDP仍未見擺脫反覆的格局，但這些數據亦可算是經濟漸見轉向的苗頭。

若非一場新冠肺炎突破來襲，本年或許是安倍政績的「收割期」。據本來的盤算，安倍經濟學中以上調消費稅來平衡政府開支的做法，本可借東京奧運帶來的龐大旅遊來抵消，惟疫情大流行下，據摩根大通估算，奧運延期舉辦已令日本的年化經濟增長減少0.8%，間接令經濟防疫時期百上加斤，更或有機將安倍經濟學的成效完全抹除。

但無論如何，安倍經濟學的視野無疑是日本急須的改革藍圖。安倍敢於突破固有框架，以進取的方式扭轉經濟結構，更是值得香港特區政府學習。香港「食老本」倚重舊產業而忽略發展新經濟，政府抱守財觀念不肯承擔資源分配角色，何時我們的高官才能提出一套適用於香港處境、能使市民（尤其基層）受惠的「香港經濟學」？