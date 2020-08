特朗普再提中美脱鈎　王毅：強行剝離最終傷及自身

中美緊張關係升級之際,美國總統特朗普(Donald Trump)再提中美「脱鈎論」。中國國務委員兼外長王毅8月24日回應有關說法,稱若強行剝離國與國之間的既有合作,最終會傷及自身。

圖為8月24日,國務委員兼外長王毅在廣西北海同匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托舉行會談。(新華社)

王毅當日與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多(Peter Szijjarto)會面,之後共同見記者。被問及最近美方針對越來越多中國企業採取打壓制裁措施,還聲稱中美「完全脱鈎」仍是政策選項時,王毅表示所謂「脱鈎」論調既不可行,也不合理,如果只是對此進行政治操弄,則是無視自身發展需要,損害普通民眾的福祉,是一條註定走不通的死路。

王毅指出,強行剝離國與國之間的既有合作,完全違背市場經濟規律,違背企業的自主意願,必將像「飛去來器」一樣,最終傷及自身,「中美建交40多年的事實吿訴我們,要維護和增進兩國人民的福祉,應當優勢互補而不是脱鈎切割,應當相互融合而不是彼此隔絕,應當合作共贏而不是衝突對抗。」

有關中美經濟脱鈎的言論令兩國關係再受考驗。(Reuters)

王毅強調,中國是世界上最大的潛在市場,隨着中國進一步激發和振興內需,中國將為世界各國提供更寬廣的發展空間和更巨大的市場機遇,任何與中國「脱鈎」的企圖,都是與未來全球的最大市場「脱鈎」,與自身發展的重大機遇「脱鈎」,與不可阻擋的時代潮流「脱鈎」。

據霍士新聞(Fox News)8月23日報道,特朗普接受採訪時稱中美經濟有可能脱鈎,特朗普認為沒有必要和中國做生意,談到脱鈎時又稱,若中國沒有正碓對待美國,他一定會這樣做。(Well it's something that if they don't treat us right I would certainly, I would certainly do that.)

美國大選臨近,對於已被取消的中美第一階段貿易協議評估會議何時舉行,中美兩國還未給出確定時間。而特朗普7月23日時曾表態,認為兩國之間的貿易協議意義不大,還表示不會就第二階段協議進行談判。

