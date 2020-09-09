G7外長譴責俄反對派領袖納瓦爾尼遭落毒　敦促俄方儘快緝兇

G7國家外長9月8日就俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭落毒一事發表聯合聲明，以最強硬措詞譴責向納瓦爾尼「已證實的落毒行為」，稱此事對俄羅斯民主和政治多元化又一次造成沉重打擊，敦促俄方儘快緝兇並解釋事件。

聲明稱，經德國醫學專家以及德國武裝部隊下屬實驗室證實，俄反對派領袖納瓦爾尼是神經毒劑諾維喬克（Novichok）的受害者，這種神經毒劑是俄羅斯方面研發的。由於任何人在任何地點與時間使用化學武器都是不可接受的，因此G7國家外長以及歐盟高級代表對此事予以強烈譴責，敦促俄方牢記其根據《化學武器公約》做出的承諾，立即確定肇事者身份並將其繩之於法。

聲明還指出，此事對俄羅斯民主和政治多元化又一次造成沉重打擊，對那些捍衛俄羅斯政治與公民自由的民眾構成威脅，呼籲俄方履行其根據《公民權利及政治權利國際公約》所做的承諾，保障該國公民擁有這些權利，包括言論自由的權利。G7國家將密切關注俄方如何回應國際社會的要求，以及如何解釋納瓦爾尼中毒的過程。

納瓦爾尼8月時在俄羅斯乘搭國內機時突然感到不適，陷入昏迷並送院治療，他的發言人懷疑有人在納瓦爾尼的茶中落毒，德國其後派出飛機到俄羅斯，接走納瓦爾尼並安排治療。

納瓦爾尼留醫的柏林夏里特醫院（Charite hospital）9月7日指，納瓦爾尼的情況有改善，對言語的刺激有反應，並無須靠呼吸機協助呼吸，但強調目前仍然無法判斷對方中毒後所帶來的長遠影響。