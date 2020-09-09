【中印衝突】印媒：雙方就解放軍持長矛砍刀逼近印軍陣地激烈爭論

中印鳴槍示警事件發生後，中印兩名旅長9月8日通過熱線電話進行了會談。印度消息人士披露，解放軍就為何手持棍棒、長矛與砍刀等近戰武器做出了回應。

據《今日印度》9月8日報道，消息人士稱，中印兩名旅長8日通過熱線電話舉行會談，就中國軍隊試圖接近由印度軍隊控制的穆赫帕里峰（Mukhpari Peak），以及解放軍使用中世紀武器一事進行了激烈的交流。

消息人士稱，中印雙方官員在熱線上進行了激烈的爭論。

此前一天，當地時間9月7日晚，中印在實控線（LAC）附近地區發生了鳴槍示警的事件。印度政府消息來源透露，當地時間9月7日晚，中國士兵試圖逼近實控線沿線的一個印度前沿陣地，當時解放軍手持長矛和砍刀等武器。

印度媒體「Times Now News」9月8日報道，印度政府消息人士8日稱，當地時間7日晚上，50名到60名中國人民解放軍手持棍棒、長矛和桿狀武器，向位於拉達克（Ladakh）東部Rezang-La山脊線穆赫帕里峰地區的一個印度哨所發起進攻。

在8日的熱線電話會談中，當被問及解放軍使用的武器種類時，中國旅長回應說，攜帶近戰武器（類似於「官刀」）是中國軍事文化的一部分。

這名中國軍官再次重申解放軍的說法，即印度軍隊在7日晚間違反了邊界協議開火。9月7日深夜，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校就印軍「再次非法越線挑釁」發表談話指出，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

在9月8日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，中方已經通過外交和軍事渠道向印方提出嚴正交涉，要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。

而印方則否認了中方的說法，稱印軍並未越線，也沒有開槍。印度國防部9月8日發表聲明稱，印度致力於脱離接觸，讓實控線局勢降級，而中國則繼續採取挑釁性活動讓局勢升級。印度軍隊在任何階段都沒有越過實控線，也沒有使用任何侵略手段，包括開槍。

消息人士說，在中印旅長級電話會談中，印度方面堅持認為，如果有任何行動，都是嚴格在實際控制線的印度一側進行的。

在熱線會談中，印方指責中國建立半永久性的石牆防禦工事，並通過試圖建立此類陣地加劇緊張局勢。