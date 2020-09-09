【中印衝突】印媒：中印未來數天或舉行特別代表會談

印媒9月9日披露，自9月7日晚中印邊境發生45年來首次鳴槍事件以來，中印外交官一直保持熱線聯繫，雙方未來數日內有可能舉行特別代表級別的會談。

印媒的消息如果得到證實，王毅與多瓦爾有望很快舉行會談。圖為2018年11月24日，中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅（右）同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾在四川成都舉行中印邊界問題特別代表第二十一次會晤。（中國外交部）

據《印度快報》9月9日報道，在中印邊境7日晚發生鳴槍事件後，新德里和北京的外交官自7日晚就開始保持聯繫。兩國未來幾天可能會舉行特別代表級別的會談。

中印邊境發生45年來首次鳴槍事件後，在印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）與中國國務委員兼外交部長王毅即將在莫斯科舉行會晤的前夕，新德里與北京就一直在通過外交熱線進行聯絡，試圖緩和邊境緊張局勢。

消息人士稱，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）聽取了印度軍方、情報機構與外交部的簡報。此前，擔任印方特別代表的多瓦爾曾於7月5日與中印邊界問題中方特別代表、中國國務委員兼外交部長王毅通電話。

隨後，多瓦爾向印度總理莫迪（Narendra Modi）匯報了有關情況。

報道稱，截至目前，新德里方面的評估是，自8月29日至30日以來，印度軍隊沿着班公湖南岸的實控線採取了一系列先發制人的舉措，令北京感到「緊張」。

中印就鳴槍事件各執一詞。中國指責印度軍隊非法越線，並對中方巡邏士兵「鳴槍威脅」，但印度方面予以否認，並反指中國軍隊先鳴槍。