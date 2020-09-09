【中印衝突】中印外長將在莫斯科會晤　俄外交官料兩國能解決分歧

中印邊境緊張局勢仍在升温，9月7日一度響起了槍聲。在此背景下，兩國外長9月10日會在莫斯科會晤，俄羅斯外交官認為中印能夠通過對話解決分歧。

上海合作組織（SCO）外長會於9月9日至10日在莫斯科舉行，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）此前透露，他將於9月10日在峰會期間會晤中國外長王毅。這將是中印邊境5月份出現緊張局勢以來，兩國外長首次舉行面對面的會晤。

《印度時報》9月9日報道稱，儘管俄羅斯否認自己會調解中印邊境僵局，但該國9月8日表示，上海合作組織可以為成員國之間建立互信提供一個平台。報道指出，這為印度和中國外長在莫斯科舉行會晤奠定了基礎。

俄羅斯駐印度副大使巴布什金（Roman Babushkin）8日對記者們表示，俄羅斯將鼓勵印度和中國利用一切機會和努力進行對話，以解決分歧。

他還說，《上海合作組織憲章》不允許該組織涉及任何雙邊爭議，但該組織為成員國建立互信、擴大合作、尋求共識、最終為對話創造條件提供了良好的平台。「我們在上海合作組織會議期間看到了很多雙邊對話的機會。」

巴布什金表示：「我們將鼓勵一個能夠為緩和局勢和脱離接觸的談判提供動力的結果。」他補充稱，俄羅斯相信，中印雙方能夠通過談判找到一個雙方都能接受的解決方案。