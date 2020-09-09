英國被指有意推翻脫歐協議部分內容　官員承認將違反國際法

隨着英國脫歐的過渡期將屆滿，倫敦政府準備在9月9日公布《內部市場法》（Internal Market Bill），被指部分條款與脫歐協議中的內容衝突，變相推翻協議部分內容。北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）9月8日承認，該法案將「有限地」違反國際法。

約翰遜（左）被指有意推翻脫歐協議的部分內容，圖為他2020年8月與盧柏敦（右）在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）出席公開活動（Getty）

盧柏敦9月8日在國會承認，法案將以特定（specific）及有限（limited）的方式違反國際法。英國前首相文翠珊警告，這種改變將破壞英國未來與其他國家商討貿易協議的互信。

約翰遜（Boris Johnson）政府之前否認英國撕毀與歐盟協議，並形容此舉只是對協議部分內容作出「極為具體的領域的一點點闡明」。

在英國與歐盟的貿易談判過程中，有關北愛爾蘭邊境的問題一直是造成雙方遲遲無法達成共識的關鍵。英國脫歐後，與北愛爾蘭地區接壤的愛爾蘭共和國依然是歐盟成員國，意味北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊境將成為歐盟與英國之間的邊境。但由於歷史上關乎愛爾蘭統一運動的敏感性，如何避免兩者之間出現「硬邊界（hard border）」——即在兩地接壤處設置特定的通關口岸限制貨物往來——成為談判需要攻克的難題。